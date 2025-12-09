İSTANBUL 11°C / 7°C
Dünya

Almanya'da sendikalardan uyarı grevi çağrısı

Almanya'da kamu sendikaları, kamu işverenleri ile çalışanlar arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 18 Aralık'ta Berlin'de uyarı grevleri çağrısında bulundu.

AA9 Aralık 2025 Salı 15:00 - Güncelleme:
Almanya'da sendikalardan uyarı grevi çağrısı
Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, kamu işverenleri ile çalışanlar arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 18 Aralık'ta Berlin'de uyarı grevleri çağrısı yapıldı.

Ver.di, Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW), Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası ile birlikte aynı gün Berlin Eyalet Meclisi önünde miting yapılacağını da bildirdi.

Meclis, 18 Aralık'ta sosyal altyapıda kesintiler içeren Berlin eyaleti bütçesini oylayacak.

Kamu sektörü için toplu pazarlık görüşmeleri sürerken, bugüne kadar yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Ver.di sendikası öncülüğündeki sendikalar, kamuda 1,2 milyon çalışan için yüzde 7'lik ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 300 avro artış talep ediyor. Çoğunluğu eyaletlerden oluşan işverenler bunu karşılanamaz olarak reddediyor.

Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmadı. Müzakereler Ocak 2026'da yeniden başlayacak.

11-13 Şubat'ta yapılması planlanan üçüncü tur görüşmelerden önce anlaşmaya varılması beklenmiyor.

