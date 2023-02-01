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Dünya

Almanya'da seri cinayet zanlısı gözaltına alındı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Schwaebisch Hall beldesinde üç kadını öldürdüğünden şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Almanya'da seri cinayet zanlısı gözaltına alındı
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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Schwaebisch Hall beldesinde üç yaşlı kadının katil zanlısı özel kuvvetler tarafından yakalandı.

Geçen hafta 89 yaşındaki bir kadın, Michelbach an der Bilz'deki dairesinde ölü bulunmuştu.

Ekim 2020'de 94 yaşında, Aralık 2022'de de 77 yaşında iki kadın, birbirlerine yakın dairelerde ölü bulunmuştu.

Polis müfettişleri, üç olayda birbirine benzer yönler olması nedeniyle araştırmalarını derinleştirdi.

Gözaltına alınan kişinin, üç cinayetin de şüphelisi olduğu belirtildi.

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