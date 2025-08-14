İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Almanya'da ses getiren anket! Büyük çoğunluk Filistin Devleti'nin tanınmasını istiyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı ülkelerinin Filistin Devleti'ni resmen tanıması gerektiğini düşünürken, yüzde 83'ü ise ülkelerinin, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararını olumlu karşılıyor.

14 Ağustos 2025 Perşembe 22:17
Almanya'da ses getiren anket! Büyük çoğunluk Filistin Devleti'nin tanınmasını istiyor
ZDF televizyon kanalının 1370 kişiyle yaptırdığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 76'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor.

Katılımcıların yüzde 83'ü ise Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararını olumlu karşılıyor.

Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını katılımcıların yüzde 60'ı desteklerken yüzde 22'si buna karşı çıkıyor.

İSRAİL'E BASKI UYGULANMALI

Öte yandan ankete katılanların yüzde 62'si Almanya'nın İsrail'e siyasi olarak daha fazla baskı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in bu kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

