Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin sayısı, kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu.

Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.