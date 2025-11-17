İSTANBUL 20°C / 16°C
Dünya

Almanya'da skandal: Polis 12 yaşındaki engelli kıza ateş etti

Almanya'da, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu bildirildi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 14:01
Almanya'da skandal: Polis 12 yaşındaki engelli kıza ateş etti
ABONE OL

Essen polisinden yapılan açıklamada, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğunun iki bıçakla polise yönelmesi nedeniyle vurulduğu, ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

İŞİTME ENGELLİ OLDUĞU İÇİN KAPIYI AÇAMADI

Açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.

Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ 12 YAŞINDAKİ KIZI VURDU

Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.

Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.

