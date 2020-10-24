Almanya'da skandal! Türk işadamına polis şiddeti

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:14

Almanya'nın Köln kentinde katı atık arıtma tesisi sahibi işadamı Yüksel Aker, işçisiyle arasında geçen tartışma sonrası ihbar üzerine işyerine gelen 6 polis tarafından kelepçelenip darp edildiğini iddia etti.

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Aker, 4 polis aracıyla işyerine gelen polisler tarafından elleri kelepçelenerek işçilerin önünde yere yatırıldığını, daha sonra diz çöktürülerek 6 bin metrekarelik işyerinde arama yapıldığı süre boyunca elleri kelepçeli bekletildiğini söyledi.