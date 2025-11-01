İSTANBUL 21°C / 13°C
Dünya

Almanya'da şüpheli drone paniği! Uçuşlar askıya alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı semalarında şüpheli dronların görülmesi üzerine uçuşlar yaklaşık 2 saat süreyle askıya alındı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 09:09
Almanya'da şüpheli drone paniği! Uçuşlar askıya alındı
Berlin'deki Brandenburg Havalimanı semalarında nereden geldiği bilinmeyen dronların görülmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada; yerel saatle 20:08 ile 21:58 arasındaki kalkış ve inişlerin durdurulduğu belirtilerek, çok sayıda uçuşun diğer Almanya şehirlerine yönlendirildiğini ifade edildi. Ayrıca, hava trafiği üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için Berlin'deki gece uçuş yasağının da esnetildiği aktarıldı. Yaklaşık 2 saatin ardından hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

AVRUPA'DA GÖRÜLEN ŞÜPHELİ DRONLAR GÜVENLİK ENDİŞELERİNE NEDEN OLMUŞTU

Son zamanlarda Danimarka, Norveç, Polonya, Romanya ve Estonya'daki bazı sivil havalimanları ile askeri üslerde görülen şüpheli dronlar güvenlik endişelerine neden olmuştu. Bazı Avrupa ülkeleri, nereden geldiği tam olarak bilinmeyen dronlar konusunda Rusya yönetimini suçlamıştı.

