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Dünya

Almanya'da tartışma yaratan olay! Eğitim Bakanlığı, İsrail protestolarına destek veren akademisyenleri listelemiş

Almanya'da Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri, 'Bakanlık'tan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapanlar' şeklinde ayrı bir kategoride listelediği öğrenildi

AA25 Haziran 2024 Salı 17:11 - Güncelleme:
Almanya'da tartışma yaratan olay! Eğitim Bakanlığı, İsrail protestolarına destek veren akademisyenleri listelemiş
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Alman NDR televizyonunun ulaştığı yeni e-postalara göre Bakanlık, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri listeledi. Listenin, Bakanlık'tan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapıp mali gelir elde edenleri içerdiği belirtildi.

Haberde, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in olaylara ne ölçüde müdahil olduğunun e-postalardan anlaşılamadığı kaydedildi. Alman medyasında yer alan yorumlarda bu tür süreçlerin Bakan'ın bilgisi olmadan gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

Listeyi hazırlayan görevlinin gönderdiği e-postada, "Listelerde isimlerin işaretlenmesinin meslektaşlarım arasında büyük rahatsızlık yarattığını sizden gizlemek istemiyorum (...) Benim açımdan bu ifade kesinlikle ifade özgürlüğü hakkı kapsamındadır. Yine de listenin size gönderilmesini isterseniz elbette bunu yapacağım" yazdığı ifade edildi.

Bu kişiye amirinin "Sizden talebimize uymanızı rica ediyorum" yanıtını verdiği belirtildi.

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