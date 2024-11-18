Almanya'da Taurus füze sisteminin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi

Ana muhalefet partileri, Ukrayna'ya füzelerin verilmesini isterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Taurus teslimatı yok" dedi. Scholz'un açıklamasından saatler sonra Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de basın toplantısı düzenledi. Büchner, basın mensuplarının ABD'nin silah yardımı devam ederken Almanya değişme olup olmayacağına' ilişkin sorusuna "Scholz'ün bu konudaki tutumu değişmedi. Şansölye bu konuda net bir taahhütte bulundu" yanıtını verdi.

Yeşillerin Başbakan Adayı Robert Habeck ise Ukrayna'ya Taurus füzesine verilmesine yeşil ışık yakarak "Başbakan olursam Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri göndereceğim" dedi. CDU lideri Friedrich Merz de bir süredir Ukrayna'ya Taurus tedarik edilmesinden yana görüş belirtirken, FDP lideri Christian Lindner de Taurus füzelerinin teslim edilmesinden yana duruş sergiliyor.