Almanya'da tebessüm ettiren görüntü! Güllerle karşılandılar

Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayarak Hamburg'a dönenlerin yer aldığı kafileyle yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, meşakkatli bir yolculuğun ardından hacıları yoğun kalabalıkla güllerle karşıladıklarını söyledi.



Hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduklarını dile getiren Dikeç, "İbadetlerini memnuniyet içinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.