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Dünya

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi şahıs tutuklandı

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksel K. hakkında Alman Ceza Kanunu'nun 'yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve onun için faaliyet yürütme' iddiaları kapsamında 4 Nisan 2025 tarihli mahkeme kararı bulunduğu bildirildi.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
Almanya'da terör örgütü PKK üyesi şahıs tutuklandı
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yüksel K.'nın Bremen kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yüksel K.'nın Haziran 2016'dan Temmuz 2023'e kadar terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması içinde yer aldığı kaydedildi. Açıklamada şahsın, terör örgütünün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine etme sorumluluğu ile yönetici pozisyonunda bulunduğu da bildirildi. Ayrıca PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticileriyle de bağlantısı olduğu da vurgulandı.

Yüksel K.'nın mahkeme tarafından tutuklanarak Bremen'deki cezaevine götürüldüğü bildirildi.

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