Almanya'da terör örgütü PKK üyesi şahıs tutuklandı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yüksel K.'nın Bremen kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yüksel K.'nın Haziran 2016'dan Temmuz 2023'e kadar terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması içinde yer aldığı kaydedildi. Açıklamada şahsın, terör örgütünün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine etme sorumluluğu ile yönetici pozisyonunda bulunduğu da bildirildi. Ayrıca PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticileriyle de bağlantısı olduğu da vurgulandı.

Yüksel K.'nın mahkeme tarafından tutuklanarak Bremen'deki cezaevine götürüldüğü bildirildi.