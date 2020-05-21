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Dünya

Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, Bonn kenti yakınlarındaki Eitorf beldesindeki bir caminin duvarına sprey boyayla örgüt propagandasını içeren ifadeler yazdı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:52
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eitorf Merkez Camisi'ne gece 01.30 sularında gerçekleştirilen saldırı cemaat tarafından fark edildi.

DİTİB Eitorf Merkez Camisi Dernek Başkanı İrfan Saral, cami duvarına terör örgütü propagandası yazıldığının fark edilmesiyle saldırıyı derhal bildirdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Camilerine daha önce bu tarzda bir saldırının yapılmadığını ifade eden Saral, yetkililerden saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

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