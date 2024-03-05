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Dünya

Almanya'da Tesla fabrika yangının arkasından kundaklama çıktı!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimi durma noktasına getiren elektrik kesintisinin sebebinin kundaklamadan kaynaklandığı belirtildi.

AA5 Mart 2024 Salı 16:21 - Güncelleme:
Almanya'da Tesla fabrika yangının arkasından kundaklama çıktı!
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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının da bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.

Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, ilk bulguların doğrulanması durumunda bunun elektrik altyapısına yönelik alçakça saldırı olacağını belirterek, "Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı." ifadesini kullandı.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Federal Başsavcının soruşturma başlatacağını belirterek, "Kritik altyapılarımıza yapılan saldırılar bir tür terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik direğinin yanması sebebiyle binlerce hanenin elektrik kesintisinden etkilendiği ifade edilerek, söz konusu bölgelere yeniden elektrik sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan basındaki haberlere göre, elektrik direğinin kundaklanmasını aşırı solcu "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) üstlendi. Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Polis, "Tesla fabrikasının yok edilmesi" istenen söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırıyor.

Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişimiyle yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikasının yakınındaki ormanlık alanını yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık alana sahip mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

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