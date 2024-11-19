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Dünya

Almanya'da Tesla'nın fabrikası protesto edildi

Almanya'da Tesla'nın fabrikasını protesto eden aktivistlerin kurduğu kamp polis tarafından dağıtıldı.

AA19 Kasım 2024 Salı 13:53 - Güncelleme:
Almanya'da Tesla'nın fabrikası protesto edildi
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Almanya'da polis Berlin'e yaklaşık 50 kilometrelik mesafede bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesi planına tepki göstermek amacıyla çevreci aktivistler tarafından kurulan kampı dağıttı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.

Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

  • aktivist kampı
  • Tesla protestosu
  • Almanya polisi

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