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Dünya

Almanya'da tren faciası... Raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Baden-Württemberg eyaletindeki Riedlingen yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 21:41 - Güncelleme:
Almanya'da tren faciası... Raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Riedlingen yakınlarında bir yerel trenin raydan çıktığı belirtildi.

Çok sayıda arama ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, güvenlik kaynaklarının kazada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Ülke basınında olay yerinden yayımlanan fotoğraflarda trenin raydan çıktığı, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Federal Polis, Sigmaringen'den Ulm'e giden trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu duyurdu.

Ulm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun "bir kaza sebebiyle kapalı" olduğu kaydedildi.

Bölgede daha önce kötü hava şartlarının olduğu ifade ediliyor.

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