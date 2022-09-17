İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
Dünya

Almanya'da Türk rüzgarı

Almanya'nın Köln kentinde, İstanbul ile Köln'ün kardeş şehir oluşunun 25'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk-İtalyan piyano sanatçısı Francesco Taskayali ve Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu sahne aldı.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birliğiyle Köln Trinitatis Kilisesi'nde "İstanbul Esintileri" temalı konser düzenlendi.

Türk-İtalyan piyano sanatçısı Francesco Taskayali ve Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu, iki ayrı müzik türünde İstanbul ezgilerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen, etkinlikte, şehir kardeşliğinin sağladığı iletişim sayesinde toplumlar arasında güvenin oluştuğunu belirterek, Yunus Emre Enstitüsünü kardeş şehir etkinliklerine verdiği desteklerden dolayı kutladı.

Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth, Köln ve İstanbul'un kardeşliğinin 25'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kluth, 1997'den beri spor, kültür, eğitim ve sosyal alanda yapılan etkinlikler ve İstanbul'a yapılan seyahatler sayesinde iki ülke toplumu arasında arkadaşlıkların oluştuğunu ve ön yargıların yıkıldığının altını çizdi.

  • Almanya
  • İstanbul Esintileri
  • Yunus Emre Enstitüsü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.