Almanya'da TURKOVAC hazımsızlığı! Tabipler Birliği'nin yalanlarıyla kara propaganda

13 Ocak 2022 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:00

TURKOVAC'ın başarısı, Alman medyasını rahatsız etti. TURKOVAC'la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonları başlatan Almanya'da Tagesschau gazetesi, aşısının etkisi hakkında şüpheler olduğunu yazdı.

Salgınla mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı, Türkiye'de başladı. Omicron'a karşı da koruyuculuk başarısı gösteren TURKOVAC'ın başarısı, Alman medyasını rahatsız etti. TURKOVAC'la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonları başlatan Almanya'da Tagesschau gazetesi, aşısının etkisi hakkında şüpheler olduğunu yazdı.

TÜM İDDİALARI ÇÜRÜDÜ!

"Bir umut taşıyıcısı olarak TURKOVAC hakkında şüpheler" başlıklı haberde Başkan Erdoğan için "TURKOVAC'ı destekliyor. Ancak etkinliği hakkında şüpheler var" yazan Tagesschau, aşının güven vermediğini savundu. Haberde daha önce adı terörle anılan Türk Tabipleri Birliği referans alınarak, "TURKOVAC'ın etkinliği hakkında resmi bir veri yok. Korona aşısı olmak için Türk aşısını bekleyenler büyük bir risk aldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Faz-3 sonuçları açıklanan TURKOVAC'ın virüse karşı kanıtlanan başarısı Alman basınının iddialarını çürüttü.

TURKOVAC'IN FAZ-3 ÇALIŞMASINDAN ÇARPICI SONUÇLAR

Turkovac'ın en az Sinovac kadar etkin olduğunu belirten Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, "Vaka oranı, Sinovac'ta yüzde 8.96, Turkovac'ta yüzde 4.55" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü, Bilim Kurulu üyesi ve Turkovac Faz-3 çalışması ülke koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Turkovac Faz-3 çalışması sorumlu araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 'Turkovac-Sinovac Faz-3 çalışması' sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 27 Aralık 2021'de yaptıkları ara analizin ilk sonuçlarını açıklayarak, çalışmanın amacının, 2 doz Turkovac ve 2 doz Sinovac aşılamalarının Kovid-19 vakalarına karşı etkinliğini değerlendirmek olduğunu söyledi.

2 BİN 444 DOZ UYGULANDI

Prof. Dr. Tanrıöver, daha önce Kovid-19 olmayan, akut ve kronik hastalığı bulunmayan 18 ila 55 yaş arası gönüllülerin yarısına 28 gün arayla 2 doz Sinovac, yarısına da Turkovac yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "22 Haziran-27 Aralık 2021 tarihleri arasında çalışma kapsamında toplam bin 286 kişiye en az 1 doz, bin 158 kişiye ise 2 doz uygulama yapıldı. Toplam 2 bin 444 doz uygulama yapıldı."

GÖNÜLLÜLERİN %73'Ü ERKEK

"Protokol deviasyonu olanlar dışlandığında en az 1 doz aşılanmış olan bin 182 gönüllü etkinlik analizine dahil edildi. Gönüllülerin yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadın. Karşılaştırmalı Faz-3 çalışması ara sonuçlarına göre Kovid-19 vaka oranı Sinovac'ta yüzde 8.96, Turkovac'da yüzde 4.55 tespit edildi. Turkovac, Kovid-19'a yakalanma oranını Sinovac'a göre yüzde 49.29 azalttı. Çalışma sonuçlarına göre Turkovac'ın, hastalanma riskini Sinovac'a göre yarı yarıya azalttığını söyleyebiliriz."

'İLERİ EVRE YAN ETKİ OLMADI'

Sinovac olanlardan birinde ileri evre yan etki görüldüğünü, Turkovac yaptıranlarda ise buna rastlanmadığını söyleyen Tanrıöver, Turkovac'ta en çok görülen hafif yan etkinin aşı yerinde ağrı olduğunu söyledi. Tanrıöver, "Turkovac'ta hastaneye yatan 3 hasta oldu. Oksijen ihtiyacı duymadan hasarsız taburcu oldular. İki aşı da ağır hastalıktan korunmada yüksek oranda etkili. Turkovac en az Sinovac kadar güvenli ve etkin bir aşı" dedi.