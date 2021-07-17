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Dünya

Almanya'da uçak kazası: 3 ölü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Böblingen bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:42 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:42
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Ludwigsburg polisi tarafından yapılan açıklamada, Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın, Steinebronn beldesinin kuzeybatısındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği, kara kutunun bulunduğu ifade edilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan polis, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediğini belirtti.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve bölgenin geniş çaplı kapatıldığı bildirildi.

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