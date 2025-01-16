Almanya'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı verilen yangın ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, birinci kattaki dairenin pencerelerinden alevlerin çıktığını gördükten sonra yangına müdahale etti.

Binanın merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri yangın merdivenlerinden tahliye edilirken yanan dairede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.

Binadaki 8 sakinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Yangına müdahale sırasında yere düşen bir itfaiyecinin ise yüzünden yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.