İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4547
  • EURO
    36,6225
  • ALTIN
    3084.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentindeki bir binada meydana gelen yangında 2 kişinin öldüğü, 8 bina sakini ve bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Almanya'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı verilen yangın ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, birinci kattaki dairenin pencerelerinden alevlerin çıktığını gördükten sonra yangına müdahale etti.

Binanın merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri yangın merdivenlerinden tahliye edilirken yanan dairede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.

Binadaki 8 sakinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Yangına müdahale sırasında yere düşen bir itfaiyecinin ise yüzünden yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.