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Dünya

Almanya'da yapımı devam eden camiye saldırı

Almanya'nın Köln kenti yakınlarında inşa halindeki Brühl Camii kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

DHA13.02.2020  09:48 - Güncelleme: 13.02.2020  09:48

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının yapımını sürdürdüğü camiye dün akşam saatlerinde saldırıda bulunulduğu; saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Brühl Cami Başkanı Mehmet Kara, saldırıyı bu sabah saatlerinde inşaata gelen işçilerin fark ettiğini ve durumun polise bildirildiğini söyledi. Kara, saldırganların camları kırdıkları tahta parçalarını da inşaak içine atarak kaçtıklarını söyledi.

Polis saldırganları arıyor.

CAMİLERE BOMBA İHBARI YAPILDI

Dün akşam Almanya’nın Hagen- Haspe, Essen- Steele, Unna, Bielefeld kentlerindeki Diyanet İşleri Türk islam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilere bomba ihbarları yapılmış, polisin incelemelerinde ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı.

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