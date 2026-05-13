Almanya'da yeni hükümet kuruldu

Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) arasında varılan anlaşmanın ardından, Baden-Württemberg eyalet meclisinde gerçekleştirilen oylamayla yeni kabine göreve başladı.

Yeni hükümetin önümüzdeki dönemde ekonomi, enerji dönüşümü, otomotiv sektörü ve göç politikaları gibi başlıklara öncelik vermesi bekleniyor.

Hükümetin kurulmasıyla Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinin yeni başbakanı oldu.

Mart 2026'daki eyalet seçimlerinde Özdemir'i başbakanlığa aday gösteren Yeşiller partisi yüzde 30,2 oy oranıyla, en önemli rakipleri CDU yüzde 29,7 ile ikinci olmuştu. Bu sonuçlarla iki parti de eyalet meclisinde 56'şar sandalye kazanmıştı.