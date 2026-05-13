Dünya

Almanya'da yeni hükümet kuruldu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde uzun süren koalisyon görüşmelerinin ardından yeni hükümet kuruldu.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) arasında varılan anlaşmanın ardından, Baden-Württemberg eyalet meclisinde gerçekleştirilen oylamayla yeni kabine göreve başladı.

Yeni hükümetin önümüzdeki dönemde ekonomi, enerji dönüşümü, otomotiv sektörü ve göç politikaları gibi başlıklara öncelik vermesi bekleniyor.

Hükümetin kurulmasıyla Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinin yeni başbakanı oldu.

Mart 2026'daki eyalet seçimlerinde Özdemir'i başbakanlığa aday gösteren Yeşiller partisi yüzde 30,2 oy oranıyla, en önemli rakipleri CDU yüzde 29,7 ile ikinci olmuştu. Bu sonuçlarla iki parti de eyalet meclisinde 56'şar sandalye kazanmıştı.

  • Baden-Württemberg
  • koalisyon hükümeti
  • Baden-Württemberg hükümeti

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.