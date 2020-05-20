20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:30 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:30

Avrupa ülkelerinde koronavirüs tedbirleri gevşetilirken, hayat yavaş yavaş normale dönüyor. O ülkelerden biri olan Almanya’da, 6 Mayıs’ta Başbakan Angela Merkel, virüsün yayılmasını önlemede başarı elde edildiğini söylerken salgında ikinci dalganın oluşmaması için herkesin önlem almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kafe ve restoranlara da açılma izni verilince Café Rothe Schwerin adlı bir işletmenin sahibi Jacqueline Rothe de Merkel’in “Önlem alın” çağrısına uyarak yeniden açılışını yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Mekanda masaların aralarına 1,5 metre mesafe koyan Rothe, müşterilerin kendi aralarındaki mesafeye de ilginç bir şapka tasarımıyla önlem aldı.

İşletmeye giden müşterilerin şapkalarına köpükten yüzme makarnaları iliştirilerek sosyal mesafeyi korumaları sağlanıyor.