Dünya

Almanya'da zorunlu askerlik protestosu

Almanya'da öğrenciler, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmeti yasasını ve zorunlu askerliği protesto etti.

AA5 Mart 2026 Perşembe 16:57
Almanya'da zorunlu askerlik protestosu
Ülke genelinde çeşitli gençlik ve öğrenci örgütlerinden oluşan "Zorunlu askerliğe karşı okul grevi" inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine binlerce öğrenci katıldı.

Başkent Berlin'de Potsdamer Meydanı'nda toplanan öğrenciler, daha sonra Oranien Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, üzerinde "(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz cepheye", "Trump'ın yağma seferine karşı", "Biz sizin savaşlarınız için ölmeyiz", "Zorunlu askerliğe karşı", "Geleceğimizden elinizi çekin" ve "Zenginler savaş istiyor, gençler gelecek" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Protesto gösterileri, aralarında Münih, Erfurt, Kiel, Potsdam, Hamburg, Düsseldorf ve Leipzig gibi kentlerin bulunduğu çok sayıda şehirde yapıldı.

Ülke genelinde gösterilere 50 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

YASA 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya, Rusya'dan kaynaklanan tehdit ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ülkede asker sayısını artırmayı amaçlayan askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Yasaya göre erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak. Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması halinde açığı kapatmak amacıyla ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulaması devreye sokulabilecek.

