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Almanya’daki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de sol gruplar tarafından düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs dolayısıyla sol gruplar tarafından düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Friedrichshain semti Wismar Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Rigaer ve Frankfurter Allee caddelerini takip ederek Warschauer Köprüsü'ne kadar yürüdü.

"Zenginlerin şehrine karşı" ve "Mücadele devam ediyor" pankartı taşıyan göstericiler, "Tüm Berlin polisten nefret ediyor" sloganı attı.

Yürüyüş güzergahın bazı bölümlerinde çevredeki binalarda yüzlerini kapatan kişiler, meşale yakarak göstericilere destek verdi.

Rigaer Caddesi’ndeki bir binada terör örgütü PKK’ya ait bez parçalarının açıldığı görüldü.

Yürüyüşün sonra erdiği Warschauer Köprüsü civarında göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Göstericiler polise şişe, taş ve maytap attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi göz altına aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösteri sırasında çok sayıda polis görev yaptı, iki helikopterle polise havadan destek verildi.

 

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