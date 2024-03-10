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Dünya

Almanya'daki ana cadde Ramazan ayı için aydınlatıldı

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fressgass Caddesi, Ramazan ayı için ilk kez hilaller, yıldızlar ve kandillerle süslenmesinin ardından yüzlerce kişinin katılımı ile aydınlatıldı.

IHA10 Mart 2024 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Almanya'daki ana cadde Ramazan ayı için aydınlatıldı
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Avrupa'nın finans merkezi Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fressgass Caddesi, Frankfurt Belediyesi tarafından Ramazan ayı için ilk kez hilaller, yıldızlar ve kandillerle süslenmesinin ardından yüzlerce kişinin katılımı ile aydınlatıldı. Halk, saatler öncesinden caddede toplanmaya başlarken, anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ilahiler okudu. Aydınlatmanın ardından caddede toplananlar, bol bol fotoğraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Bazı katılımcılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti. Göstericiler, ellerinde "Çocuklar açlıktan ölüyor, aileleri yiyecek bulmaya çalışırken öldürülüyor" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

"TEPKİ GÖSTERENLER TEPKİLERİNİ GÖSTERDİLER VE GEREKLİ CEVABI ALDILAR"

Frankfurt Türk Camiler Birliği Koordinatörü Hüseyin Kurt yaptığı açıklamada, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu belirterek, Frankfurt Belediyesi'ne aydınlatmadan dolayı teşekkür etti. Kurt, "Tepki gösterenler tepkilerini gösterdiler ve gerekli cevabı aldılar. Burada katılımcılar sadece Müslümanlar değil. Almanlar ve Müslümanları seven dostlarımız, biz buraya hakimiz dediler ve burada gereken cevabı verdiler. Bu ışıklandırmanın Almanya'da Müslümanların zaferi gibi fetih ruhuyla yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada demokratik haklar çerçevesinde Alman dostlarımız, belediyemiz böyle bir imkanı verdi kendilerine ancak teşekkür ederiz. Endişe olarak değil, Müslümanların çok görünür bir şekilde yaşadığı metropollerde böyle ışıklandırmalar olması normal karşılıyorum" dedi.

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf'un "Müslümanlar Almanya'nın bir parçasıdır" sözünü hatırlatan Kurt, "Dolayısıyla buradaki ışıklandırma Almanya'da normal hayatın bir parçasıdır. Nasıl ki Noel ışıklandırmasına alıştıysak burada Ramazan ışıklandırması hayatın bir parçasıdır" dedi.

Öte yandan, tarihi olayı protesto eden bir kişi, ise elinde "İslam Almanya'nın bir parçası değildir" yazılı pankart taşıdı.

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