Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Sattığı domuz etleriyle 25 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Alman et üreticisi firmanın, aralarında ABD, Japonya ve Avrupa Birliği üyelerinin olduğu 26 ülkeye ürün ihraç ettiği ortaya çıktı.

İhraç edilen ürünlerin geri alındığı bildirilirken, satılan etlerden etkilenen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Firmanın üretim lisansı, bakteri skandalı sonrası iptal edilmişti.