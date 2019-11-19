Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

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Almanya’daki “bakterili et” 26 ülkeye yayıldı

Almanya’da ürettiği etlerde listeria bakterisine rastlanan bir firmanın, 26 ülkeye ürün gönderdiği ortaya çıktı.

  • TRT Haber
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Sattığı domuz etleriyle 25 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Alman et üreticisi firmanın, aralarında ABD, Japonya ve Avrupa Birliği üyelerinin olduğu 26 ülkeye ürün ihraç ettiği ortaya çıktı.
 
İhraç edilen ürünlerin geri alındığı bildirilirken, satılan etlerden etkilenen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
 
Firmanın üretim lisansı, bakteri skandalı sonrası iptal edilmişti.

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