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Dünya

Almanya'daki camilerde Berat Kandili idrak edildi

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

AA17 Mart 2022 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 00:40
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Başkent Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Berlin Türk Şehitlik Camisi'nde ve DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Berlin'de tekbir ve salat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

DİTİB Berlin Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek vaazında, Berat Kandili'nin önemi ve faziletlerini anlattı.

Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen programda din görevlisi Naci Şengün, bu gece edilecek dua ve ibadetlerin önemine vurgu yaptı.

Kur'an ve ilahilerin okunduğu gecede Müslümanlar hep birlikte dua etti.

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