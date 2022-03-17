Almanya'daki camilerde Berat Kandili idrak edildi

AA 17 Mart 2022 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 00:40

Başkent Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Berlin Türk Şehitlik Camisi'nde ve DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Berlin'de tekbir ve salat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

DİTİB Berlin Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek vaazında, Berat Kandili'nin önemi ve faziletlerini anlattı.

Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen programda din görevlisi Naci Şengün, bu gece edilecek dua ve ibadetlerin önemine vurgu yaptı.

Kur'an ve ilahilerin okunduğu gecede Müslümanlar hep birlikte dua etti.