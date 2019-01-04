Almanya’daki iPhone satışları durduruldu
Çip üreticisi Qualcomm ile Apple arasındaki davada gülen taraf Qualcomm oldu. Almanya’da görülen patent davasında mahkeme, Apple’ın bazı modellerinin Almanya’da satışının yasaklanmasına ve mevcut stokların toplatılmasına karar verdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Qualcomm, eski iPhone modellerinin Almanya’da satışının durdurulması hakkındaki mahkeme kararının yürürlüğe girmesi için 1,34 milyar avroluk teminat bedelinin altına imza attı.
20 Aralık 2018’de çip üreticisi Qualcomm’un patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğine hükmeden Münih Bölge Mahkemesi, iPhone7, iPhone8 ve 2017’de üretilen iPhone X’in satışının durdurulmasına ve Apple Store’lardaki stokların toplatılmasına hükmetti.
Alman yargısının söz konusu kararı hakkında bir açıklama yapan Apple, mevcut bütün iPhone modellerinin satışının süreceğini belirtti.
iPhone 7 ve iPhone8’lerin Almanya genelindeki yalnızca 15 Apple Store’da satışının durdurulduğunu açıklayan Apple, şirketin internet sitesi üzerinden sipariş alınmaya devam edileceğini ifade etti.
Yapılan açıklamada ayrıca, zaten satışı yapılmayan iPhone X yerine müşterilere iPhone XS ürününün sunulmakta olduğu belirtildi.
Masrafları Apple ödeyecek
Münih Bölge Mahkemesinin kararıyla ilgili bir açıklama da Qualcomm’dan gelirken, Apple’ın Almanya’daki bütün bayilerinden, söz konusu telefonların toplatılması gerektiği vurgulandı.
Mahkeme kararıyla, söz konusu patent ihlalinden doğan ve daha sonra tespit edilecek olan masrafın Apple tarafından Qualcomm’a ödenmesine hükmedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.