Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Qualcomm, eski iPhone modellerinin Almanya’da satışının durdurulması hakkındaki mahkeme kararının yürürlüğe girmesi için 1,34 milyar avroluk teminat bedelinin altına imza attı.

20 Aralık 2018’de çip üreticisi Qualcomm’un patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğine hükmeden Münih Bölge Mahkemesi, iPhone7, iPhone8 ve 2017’de üretilen iPhone X’in satışının durdurulmasına ve Apple Store’lardaki stokların toplatılmasına hükmetti.

Alman yargısının söz konusu kararı hakkında bir açıklama yapan Apple, mevcut bütün iPhone modellerinin satışının süreceğini belirtti.

iPhone 7 ve iPhone8’lerin Almanya genelindeki yalnızca 15 Apple Store’da satışının durdurulduğunu açıklayan Apple, şirketin internet sitesi üzerinden sipariş alınmaya devam edileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada ayrıca, zaten satışı yapılmayan iPhone X yerine müşterilere iPhone XS ürününün sunulmakta olduğu belirtildi.

Masrafları Apple ödeyecek

Münih Bölge Mahkemesinin kararıyla ilgili bir açıklama da Qualcomm’dan gelirken, Apple’ın Almanya’daki bütün bayilerinden, söz konusu telefonların toplatılması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme kararıyla, söz konusu patent ihlalinden doğan ve daha sonra tespit edilecek olan masrafın Apple tarafından Qualcomm’a ödenmesine hükmedildi.