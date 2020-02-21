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Dünya

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk kökenlilerin isimleri belli oldu.

AA21 Şubat 2020 Cuma17:23 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:23

Alman makamları, daha önce ırkçı teröristin katlettiği 9 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğunu duyurmuştu. Yetkililer bu sayıyı 4 olarak güncelledi.

Irkçı terör saldırısında Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar hayatını kaybetti, Bilal Gökçe ve Muhammet Beyazkendir de yaralandı.

Terör kurbanlarının cenazeleri ise adli tıp kurumuna gönderildi.

- Irkçı teröristin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, ırkçı saldırıyı gerçekleştiren Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, günler öncesinden yeşil montuyla katliam yapacağı mekanlarda keşif yaptığı belirlenen ırkçı teröristin, Midnight nargile kafede Sedat Gürbüz'ü öldürdükten sonra yine yeşil montuyla koşarak kaçtığı görülüyor.

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