Almanya'daki ırkçı terör saldırısının kurbanları Hanau Mezarlığı'nda anıldı

Törende ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin mezarlarına çiçekler bırakılarak dua edildi.

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve şehir yöneticileri anma törenine katıldı.

Bu yılki "sessiz" anma töreninde konuşma yapılmadı.

Törenin ardından Hanau Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde saldırıda yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okundu.

Saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün defnedildiği Dietzenbach Mezarlığı'nda da anma töreni düzenlendi.

Cumartesi günü Hanau'da gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı yürüyüşe ve mitinge saldırıda öldürülenlerin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi katılmıştı.

- "19 ŞUBAT 2020'NİN YARALARI KAPANMAYACAK"

Federal İçişleri Bakanı Faeser, tören öncesi yaptığı açıklamada, bu korkunç ırkçı saldırıda evlatlarını kaybedenleri asla unutmayacaklarını, yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaştığını belirterek, "19 Şubat 2020'nin yaraları kapanmayacak." dedi.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı ve ülkede artan aşırı sağcılığa dikkati çeken Faeser, "Aşırı sağcılıkla mücadele etmek için anayasal devletimizin tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğiz çünkü insanlık dışı nefret söylemlerini parlamentolarımızdan dahi yayan aşırı sağcı şiddetin öncüleri, son dört yılda seslerini daha gür ve daha güçlü bir şekilde duyurmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Faeser, şunları kaydetti:

"Aşırı sağcıların yaydığı korku ve ötekileştirmeye daha fazla insanlık ve dayanışma ile karşılık vermeliyiz. Daha güçlü uyum sinyallerine ihtiyacımız var. Ülkemizde 20 milyondan fazla insanın göçmenlik geçmişi var. Aşırı sağcı ağlar ve onların sınır dışı etme fantezileri hakkındaki ifşaatların ardından, bugünlerde pek çok insan Almanya'da hala güvende olup olmadıklarını kendilerine soruyor. Bunun cevabı sadece şu olabilir: Biz, sizi koruyoruz ve yanınızdayız."

- "AŞIRI SAĞCILAR DEMOKRASİMİZE SALDIRIYOR"

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X üzerinden Hanau'da 4 yıl önceki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Scholz, "4 yıl önce aşırı sağcı bir kişi, Hanau'da 9 kişiyi vahşice öldürdü. Motivasyonu nefretti, amacı ırkçılıktı. Aşırı sağcılar, demokrasimize saldırıyor. Vatandaşları dışlamak hatta onları kovmak istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesinin bulunduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı ya da failin bir sırdaşının olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.