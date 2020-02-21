Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı

21 Şubat 2020 Cuma18:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:15

Midnight kafede maç izlediği sırada terör saldırısına tanık olduğunu anlatan Rahman Yılmaz (19), "Teröristle göz göze geldik. Sedat Gürbüz'ü vurdu ve hemen kaçtı." dedi.

Kafeye geldikten sonra Sedat Gürbüz'le selamlaştığını belirten Yılmaz, 'Masaya oturduk. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Ben kurusıkı sandım. 5 veya 6 silah sesi geldi. Sonra silahlı biri içeri girdi. Üzerinde yeşil bir mont vardı. Başını da kapüşonuyla örtmüştü. Elinde silahla direkt ön masada tek başına oturan Sedat abiye ateş etti. Ben hemen yanında olduğum için üç el ateş ettiğini gördüm. Sıkarken eli titriyordu. Bana baktı ve çıktı. Yaşadığım şoktan çıkmaya çalışıyorum.' diye konuştu.

Saldırı sırasında arka masalarda oturanların bağırdığını ve masa ile kanepeleri kendilerine siper yaptığını dile getiren Yılmaz, 'Biz burada doğduk, buralıyız. Yabancıları öldürmekle nereye varacaklar. İnsanların korkup gideceklerini sanıyorlarsa bu olmaz. Burada kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası hemen polisi aradığını anlatan Yılmaz, polisin olay yerine çok kısa zamanda ulaştığını sözlerine ekledi.