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Dünya

Almanya'daki saldırıda iki Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Almanya'daki saldırıda iki Türk vatandaşı yaralandı
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Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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