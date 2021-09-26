İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2021 Pazar / 19 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'daki seçimlerde bazı oy pusulalarında sıkıntı yaşandı
Dünya

Almanya'daki seçimlerde bazı oy pusulalarında sıkıntı yaşandı

Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi belirlemek için yapılan genel seçimlerde başkent Berlin'de bazı oy pusulalarındaki sıkıntı nedeniyle seçmenler oy kullanmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 17:57 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 17:57
ABONE OL

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'in Charlottenburg-Wilmersdorf ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinde oy pusulalarında sıkıntı yaşandı.

İki ilçede seçim lokallerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtildi.

Charlottenburg-Wilmersdorf'a başka ilçeye ait oy pusulalarının gönderildiği ve Berlin'de koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusularının seçim lokallerine ulaştırılamadığı kaydedildi.

Berlin'de Federal Meclisi seçiminin yanı sıra eyalet meclisi, yerel seçimler ve konutların kamulaştırılmasına ilişkin referandum yapılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.