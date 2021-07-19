Almanya'daki sel felaketinde yetkililer halkı önceden uyarmamakla eleştiriliyor

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:38

Hür Demokrat Parti Milletvekili Michael Theurer, meteorologların vaktinde yaptıkları uyarılıların ne yetkililer ne de kamu hizmeti veren yayıncılar tarafından yeteri şekilde vatandaşlara iletildiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i eleştiren Theurer, "Bu durum, İçişleri Bakanı Seehofer'in doğrudan kişisel sorumluluk taşıdığı önemli bir sistem arızasını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Karl Lauterbach da doğa felaketlerine daha iyi hazırlanılması gerektiğini belirterek "Salgından korunmaya ne kadar hazırlıksızdıysak felaketlere karşı da o kadar hazırlıksızdık." değerlendirmesinde bulundu.

- Sistemin büyük başarısızlığı

Avrupa'nın sel uyarı sistemi olan EFAS'ı geliştirmesine katkı sunan İngiliz Hidroloji Profesörü Hannah Cloke da "The Times" gazetesine yaptığı açıklamada, 10 Temmuz'da, Almanya'nın batısındaki yıkıcı su baskınlarından dört gün önce EFAS ile Alman makamlarının uyarıldığını belirtti. İnsanların erkenden tahliye edilmemesinden dolayı Alman makamlarını eleştiren Cloke, "İnsanların tahliye edilmemiş olması ya da uyarıları alamamış olmaları bir şeylerin ters gitmiş olabileceğini gösteriyor." yorumunu yaptı. Cloke, selden önce gerekli olan tüm uyarıların yapıldığını belirterek halkın önceden uyarılmamasını "sistemin büyük başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Alman Meteoroloji Dairesi'nde çalışan Marcus Beyer de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, günler öncesinden uyarılar yapıldığını, yağışların boyutunun modellemeler yapılarak gösterildiğini belirtti. Bu bilgilere rağmen bu kadar çok insanın korunamadığını ve hayatını kaybettiğini aktaran Beyer, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, sadece anlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey-Ren Vestflaya Eyaleti İçişleri Bakanı Herber Reul ise uyarı sisteminde genel sorunların yaşanmadığını ancak erken uyarı sisteminde iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ve bu gibi durumlarda insanlara önceden nasıl ulaşılacağının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Sivil Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkanı Armin Schuster de federal düzeyde erken uyarı altyapısının işlediğini belirterek Alman Meteoroloji Dairesinin iyi bir uyarı yaptığını söyledi. Cep telefonu uygulamaları ve medya aracılığıyla 150 uyarı gönderildiğini anlatan Schuster, "Sorun, hangi yere hangi miktarda yağmur yağacağını yarım saat önceden söylemek çoğu zaman mümkün olmuyor. Sel bölgelerindeki insanların sirenlerle nerede uyarıldığını ve nerede uyarılmadığını şu anda söyleyemem." şeklinde konuştu.

Alman basınında, halkın sadece bir bölümünün sele karşı sirenlerle uyarıldığı, bunun da bazı bölgelerde sirenlerin bulunmaması veya bunların işlememesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Selde çok sayıda kişinin evin giriş katlarında veya bodrum katlarında hayatını kaybettiği, bunun da insanların evlerinden erken çıkmamasından kaynaklandığı yorumları yapılıyor.

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 164 kişinin öldüğü açıklanmıştı.