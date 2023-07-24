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Dünya

Almanya'dan 20 milyar avroluk dev yatırım

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordunun mühimmat ve cephane ihtiyacı için 8 yılda 20 milyar avroluk yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Almanya'dan 20 milyar avroluk dev yatırım
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Pistorius, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ordunun mühimmat tedarikinin en yüksek önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

"Mühimmat olmadan en modern silah sistemleri, avluda harekete hazır olsalar bile işe yaramaz." diyen Pistorius, "2031 yılına kadar cephane ve mühimmat için 20 milyar avronun üzerinde yatırım yapmalıyız ve yapmak istiyoruz." dedi.

Basında çıkan haberlerde, ordunun 230 bin mermisi olması gerekirken bu sayının 20 bin civarında olduğu ileri sürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Almanya, Ukrayna'ya cephane göndermişti.

Almanya ordusu son yıllarda mühimmat ve teçhizat eksiklikleriyle gündeme gelmişti.

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