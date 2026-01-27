Almanya'dan ABD'ye seyahat uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, ABD'de gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle yaşanan gerginliklerin zaman zaman şiddet olaylarına dönüştüğü belirtilerek, bu ülkede bulunan Almanya vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Birçok eyalette geçerli olan kimlik gösterme zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, yolcuların yerel medyadan güncel bilgileri takip etmeleri, sakin davranmaları ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

ABD'nin geniş bir bölgesinde etkili olan şiddetli kış fırtınasına da işaret edilen açıklamada, ABD'ye seyahat edecek kişilere hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları ve ulaşımda ciddi kısıtlamalar olabileceğini göz önünde bulundurmaları tavsiye edildi.

MİNNEAPOLİS'TEKİ OLAY

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.