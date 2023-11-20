Almanya'dan Afrika açılımı! Scholz: Yatırımları artırın

Almanya'nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması amacıyla 2017'de hayata geçirilen "Afrika ile Uyum (Compact with Africa)" inisiyatifi kapsamında başkent Berlin'de Almanya-Afrika Yatırım Zirvesi düzenlendi.

Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, Afrika'nın potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi.

Almanya'nın Afrika ülkeleri için uzun vadeli ve güvenilir bir ortak olacağını vurgulayan Scholz, "Ekonomik ilişkilerimizi artırma ve iklim açısından nötr bir geleceğe doğru ortak yolu seçme konusunda Afrika bizim ortağımızdır." dedi.

Scholz, "Afrika ile Uyum" inisiyatifinin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, inisiyatif içindeki ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımın geçen yıl büyük oranda arttığını ve bu ülkelerdeki ekonomik potansiyelin ancak büyük özel yatırımlar yoluyla artırılabileceğini vurguladı.

Alman şirketlerinin Afrika'ya ilgisinin çok büyük olduğunu anlatan Scholz, hükümetin uygun garanti koşullarıyla özel yatırımları kolaylaştırdığını ifade etti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat da Afrika'da bütün ülkeler için yatırım fırsatları olduğunu belirterek, Afrika ülkelerinin borçlarının ve faiz yükünün çok yüksek olduğunu ve kamu yatırımlarını engellediğini vurguladı.

Almanya-Afrika Yatırım Zirvesi'ne Mısır, Etiyopya, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Senegal, Togo ve Tunus'tan üst düzey yetkililer katıldı.

1000 ALMAN ŞİRKETİ, AFRİKA'DA AKTİF OLARAK İŞ YAPIYOR



Afrika kıtasında son yıllarda Çin, Türkiye, İtalya ve Hindistan'ın yatırımlarının artması dikkati çekerken, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de bu pazardaki varlığını artırmak için çeşitli projeler altında çalışmalar yürütüyor.

Almanya, 2017 yılında G20 dönem başkanlığında, kıtada özel yatırım ve altyapı çalışmalarını teşvik etmek için G20 inisiyatifinde "Afrika ile Uyum" projesini başlatmıştı.

Alman iş dünyası da zengin yeraltı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip Afrika'da, özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarından pay kapmak için zirveye büyük ilgi gösterdi.

Siemens, Volkswagen, Bosch ve Commerzbank'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 Alman şirketi, Afrika'da aktif olarak iş yapıyor. Alman şirketlerin kıtadaki doğrudan yatırımlarının değeri 12 milyar avro civarında bulunuyor.

Zirve ile Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinden Afrika'ya daha fazla yatırım çekilmesi amaçlanırken, yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

"KARA KITA", ZENGİN PETROL VE ALTIN REZERVLERİNİN YANI SIRA DÜNYANIN EN GENİŞ TARIM ARAZİLERİNE SAHİP

Çok farklı bir tarihe ve kültüre sahip olan Afrika kıtası, yüz ölçümü olarak Avrupa'nın 3 ve Almanya'nın 85 katı büyüklüğünde. 54 ülkeden oluşan kıta, 3 bin etnik grup ve dili bünyesinde barındırıyor. "Kara kıta", zengin petrol ve altın rezervlerinin yanı sıra dünyanın en geniş tarım arazilerine sahip.

2022 verilerine göre, yaklaşık 1,25 milyarlık nüfusunun yüzde 40'ı 15 yaşın altında olan Afrika, genç ve dinamik nüfusuyla da öne çıkıyor. Kıta nüfusunun 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor ancak bunun hem avantajları hem de zorlukları olacağı belirtiliyor.

Söz konusu özellikleriyle Afrika, kıta üzerinde yaşayan tüm insanları besleme potansiyeline sahipken, bu potansiyeli kullanamaması ve bazı ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle yoksulluk, açlık, kötü beslenme ve salgın hastalıklar gibi büyük sorunlar da yaşıyor.