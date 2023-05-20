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Dünya

Almanya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Herkese karşı güçlü durdu

Türkiye'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Türk halkının 14 Mayıs'ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine otururken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır elde ettiği galibiyetler de siyasi analizlere de konu olmaya devam ediyor. En son olarak Alman devlet kanalı ZDF'de yayınlanan bir tartışma programında, Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşuna ve seçmenin desteğine dair çarpıcı övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Sabah20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
Almanya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Herkese karşı güçlü durdu
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Başta Batı olmak üzere dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan farkla birinci çıkan Başkan Erdoğan'ın siyasi başarısı Batı medyası tarafından markaja alındı.

TÜRK HALKININ DESTEĞİ ALMAN KANALINDA

Sabah'ta yer alan habere göre; On yıllardır halkın büyük desteğiyle sayısız siyasi başarıya imza atan Başkan Erdoğan'ın duruşu bu kez Almanlar tarafından gündeme getirildi. Alman devlet televizyon kanalı ZDF'de, Markus Lanz'ın sunduğu tartışma programında, Başkan Erdoğan'ın başarısına ve desteğine dair çarpıcı söylemler yer aldı.

"ÜLKEYİ ZOR VE FIRTINALI DÖNEMLERDE BİR ŞEKİLDE DÜZLÜĞE ÇIKARDI"

Programa katılan gazeteci ve siyasi analist Carolina Drüten, Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü "stratejik bağımsızlık" anlayışını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın seçmenleri tarafından büyük bir destekle liderlik koltuğunda oturduğunu söyleyen Drüten, "Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkeyi zor ve fırtınalı dönemlerde bir şekilde düzlüğe çıkardı." ifadelerini kullandı.

"İŞTE BU STRATEJİK BAĞIMSIZLIKTIR"

Güçlü bir lider olarak Türk halkının sevgisini kazandığını belirten Drüten, Erdoğan önderliğindeki bağımsız Türkiye'nin de verilen destekte önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti.

"Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e ve Rusya'ya taraf değiller. Biz kendimize tarafız diyorlar" sözlerini kullanan Alman gazeteci, bağımsız Türkiye anlayışının destek gördüğünün altını çizdi. Drüten, "İşte bu stratejik bağımsızlıktır" sözlerinin altını çizdi.

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