İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,872
  • EURO
    18,1435
  • ALTIN
    987.787
  • BIST100
    2537.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan dikkat çeken tasarruf! Talimat verildi, kapatılacak
Dünya

Almanya'dan dikkat çeken tasarruf! Talimat verildi, kapatılacak

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek ve örnek teşkil etmesi için Bellevue Sarayı'nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılması talimatını verdi.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 19:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya'dan gelen doğal gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle, önümüzdeki kış aylarının Almanya'da çok zorlu geçmesi bekleniyor. Almanya'da hükümet temsilcileri, sürekli uyarılar yaparak enerji tasarrufu yapılmasını ve enerjinin idareli kullanılmasını tavsiye ediyor. Kış aylarında kaloriferlerin ısı derecelerinin düşürülmesi, belli saatlerde sıcak suların kesilmesi, kapalı havuzların ya tamamen kapatılması ya da suyunun ısıtılmaması gibi çok farklı önlemler tartışılıyor.

Almanya'yı bekleyen muhtemel enerji darboğazına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek ve örnek teşkil etmesi için başkent Berlin'deki resmi ikametgahı Bellevue Sarayı'nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılması talimatını verdi. Özellikle gerekli olmadığı sürece geceleri, sarayı aydınlatan ışıkların kapatılacak ve dış alanın aydınlatması ise güvenliği riske atmayacak şekilde minimum seviye ile sınırlandırılacak.

Daha önce de başta Berlin'in sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı olmak üzere, benzer yapıların gece ışıklandırmalarına kısıtlamalar getirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.