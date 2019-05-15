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Almanya’dan Diyanet camilerine vergi engeli

Almanya’DA federal hükümet, Türkiye’nin finanse ederek ülkedeki Müslümanların ibadet yapması adına inşa edip düzenlediği Diyanet camilerine karşı harekete geçti.

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Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, parlamentoda yapılan oturumda Berlin hükümeti, bir çeşit cami vergisi getirme tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hükümet yetkilileri ‘Cami vergisiyle ‘İslami kuruluşların yurtdışından gelen kaynaklara bağlılığını azaltmayı’ hedeflediklerini itiraf ederken, örnek olarak da ülkedeki kilise vergisi gösterildi. Almanya’da kiliselerin gelirinin yüzde 70’i vergilerden elde ediliyor. Ülkedeki camilerin çoğu Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği” (DİTİB) adlı kuruma bağlı. Berlin hükümeti bu tip bir yasa çıkarırsa DİTİB’in Müslümanlar hayrına yaptığı işler engellenmiş olacak. 

 

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