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Dünya

Almanya'dan Fas açıklaması

Almanya, Fas ile yeniden geleneksel ve genişletilmiş diplomatik ilişkilere dönülmesinin, iki ülkenin de çıkarlarına olduğunu duyurdu.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 06:56 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 06:56
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Almanya'nın Rabat Büyükelçiliğinin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, daha önceden olduğu gibi geçmiş birkaç gün içinde de çeşitli şekillerde Fas ile Almanya ilişkilerine dair yalan haberlerin yayınlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, son olarak Alman istihbaratı ile hiçbir şekilde ilişkisi olmayan İsviçreli bir araştırmacı Isabelle Werenfels'e ait bir istihbarat raporuna ilişkin yalan haberlerin var olduğu kaydedildi.

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında dolaşan haberlerin gerçeğe dayanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu haberlerin neler olduğuna dair bilgi verilmedi.

Büyükelçilik, açıklamasında "Fas Krallığı, federal hükümet açısından Almanya için çok önemli bir ortaktır. Almanya, geleceğe eşit temelde bakan bir ortaklığa hazırdır. Almanya, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Almanya ile Fas'ın çıkarlarının, iyi diplomatik ilişkilere geri dönmek olduğuna vurgu yapıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 4 Aralık'ta Danışmanlar Meclisi üyeleri ile yaptığı görüşmede, "Fas'ın Almanya ile mevcut ilişkileri, netlik ve mütekabiliyet mantığına göre çalışma ve çaba gerektiriyor." açıklamasında bulunmuştu.

Fas yönetimi, Almanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumu ve Fas'ı Libya konusundaki toplantıya davet etmemesi sebebiyle, 6 Mayıs'ta Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'yi istişare etmek için geri çağırmıştı.

Büyükelçinin geri çağrılmasından iki ay önce de Fas, Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

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