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Dünya

Almanya'dan 'Gazze' mesajı: İnsani felaketi önlemek için her şeyi yapmalıyız

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'de daha büyük felaketin yaşanmasını engellemek için her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Almanya'dan 'Gazze' mesajı: İnsani felaketi önlemek için her şeyi yapmalıyız
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'de daha büyük bir insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Steinmeier ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ifade eden Steinmeier, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde Hamas'a karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu öne sürdü.

Steinmeier, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması gerektiğini belirterek, şu anda bu bağlamda yapılan müzakerelerin durumu hakkında çok az şey bildiklerini kaydetti.

"Her halükarda Gazze Şeridi'nde daha büyük bir insani felaketi önlemek için her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'nın bunu, insani yardım yapan örgütleri destekleyerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Aynı zamanda ileriyi de düşünmek gerektiğini aktaran Steinmeier, Filistin ve İsrail halkları için kalıcı barışı ancak siyasi bir çözümün getirebileceğini, bu nedenle Almanya'nın iki devletli çözüm perspektifinden yana olduğunu kaydetti.

Steinmeier, Finlandiyalı mevkidaşıyla Ukrayna'daki savaşı da ele aldıklarını belirterek, bu savaşın Avrupa Birliği ve NATO'daki ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifaktaki güvenliği artırdığını aktaran Steinmeier, bu dönemde ittifaktaki birlikteliğin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Almanya ve Finlandiya'nın Ukrayna'yı desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini belirten Steinmeier, Almanya'nın 11-12 Haziran'da Berlin'de, Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin konferans düzenleyeceğini kaydetti.

STUBB: "BİRLİKTE DURMALIYIZ VE AVRUPA'YI BİRLİKTE SAVUNMALIYIZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Steinmeier ile ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa'daki zorlukları ve fırsatları ele aldıklarını belirtti.

Stubb, Avrupa'nın acımasız saldırılarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Birlikte durmalıyız ve Avrupa'yı birlikte savunmalıyız." dedi.

Almanya'ya, özellikle Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Stubb, "Gelecek aylar çok önemli. Ukrayna'ya destek konusunda birlikte durmalıyız ve güçlü olmayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına ilişkin dün bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Stubb, konferansa geniş katılım olmasının önemli olduğunu kaydetti.

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