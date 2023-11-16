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Dünya

Almanya'dan Gazze'deki sivillerin korunması için çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e, Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Almanya'dan Gazze'deki sivillerin korunması için çağrı
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Baerbock, başkent Berlin'de, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "İsrail, Hamas'a karşı kendini savunurken Gazze'deki sivillerin korunmasına daha fazla özen göstermekle yükümlüdür." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde dün kabul edilen "Gazze Şeridi'nde çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesini" içeren karara atıfta bulunan Baerbock, tüm tarafların bu kararı hızla uygulamak zorunda olduğunu ifade etti.

"Hamas artık aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu rehineleri serbest bırakmalı" diyen Baerbock, bunun "derhal ve ön şartsız" yapılması gerektiğini dile getirdi.

Baerbock, İsrail'in Gazze'deki durumu yürütme şeklinin, "İsraillilerin ve Filistinlilerin bir gün güven, barış ve özgürlük içinde, iki devlet halinde yaşayabilmeleri için bölgede kalıcı barış ihtimalini de belirleyeceğini" sözlerine ekledi.

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