Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Şam ziyaretinde yaptığı "Almanya'daki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine döneceklerini sanmıyorum" açıklamasından geri adım atarak, "Bu gönüllü olarak gerçekleşmezse, devletin bunu zorla yapma imkanı da vardır. Bu tamamen açıktır ve tartışmaya gerek yoktur" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar Berlin'de bir araya geldi. Her iki bakan görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul geçen hafta gerçekleştirdiği Şam ziyaretinde sırasında yaptığı "Almanya'daki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine döneceklerini sanmıyorum" açıklamasından geri adım attı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dün kullandığı "Suriye'deki iç savaş sona erdi, Almanya'ya iltica için artık hiç bir neden kalmadı. Bu nedenle geri gönderme işlemlerine başlayabiliriz" şeklindeki sözlerine ilişkin gelen bir soruyu cevaplayan Wadephul, "Çok misafirperver bir ülke olduğunu kanıtlamış olan Almanya'da, Alman vergi mükelleflerinin masraflarını karşıladığı insanlar, burada iş ve kalacak yer bulamamışlarsa geri dönmeye hazır olmalıdırlar. Bu tamamen normaldir ve biz de bunu mümkün kılmalıyız. Öte yandan, tabii ki bu gönüllü olarak gerçekleşmezse devletin bunu zorla yapma imkanı da vardır. Bu tamamen açıktır ve tartışmaya gerek yoktur. Ancak tekrar söylüyorum bu birlikte üzerinde çalıştığımız bir süreçtir ve yerel duruma göre şekillenmelidir, ne daha fazlası ne de daha azı" dedi.

"SURİYELİLER GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ İÇİN CESARETLENDİRİLMELİ"

Suriye ziyareti sonrası kullandığı ifadeleri, bölgedeki gözlemleri ve dış politikadaki birikimi çerçevesinde bir tespit olarak kullandığını belirten Johann Wadephul, "Genel olarak hedefimiz, Suriye'ye geri dönüşleri gerçekleştirmektir. Afganistan'da olduğu gibi, bu konuda da aktif olarak yer alıyorum. Bunu öncelikle suçluları ve tehlikeli kişileri geri göndererek yapıyoruz. Suriye'de bu henüz başarılmadı, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla sayıda Suriyelinin geri dönmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Suriyeliler gönüllü geri dönüş için cesaretlendirilmeli. Geri dönmeleri ve Suriye'yi yeniden inşa etmeleri sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Alman Bakan Wadephul, Başbakan Merz ile Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda görüş ayrılığı olmadığını da vurgulayarak, "Başbakan Merz, dün tam olarak Suriyeliler gönüllü olarak geri dönmeye teşvik edilmeli, ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için onlara fırsat verilmeli dedi. Bu nedenle Merz ile görüş ayrılığımız yok" şeklinde konuştu.

NİJERYA DIŞİŞLERİ BAKANI, TRUMP'IN SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya ile ülkesi arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilere dikkat çekti. Tuggar, Almanya ile birlikte Avrupa ülkelerinin Nijerya için önemli ortaklar olduğunun altını çizdi. Toplantıda Tuggar'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Hristiyanların katledildiğini öne sürerek Nijerya'ya askeri müdahale tehdidinde bulunması soruldu. Trump'ın suçlamalarını reddeden Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, ülkesindeki anayasa ve yasalara dikkat çekerek, "Anayasamızda din özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Din özgürlüğü ile ilgili bölgesel yasalar vardır. Dini bir zulme, devletin müdahil olmasına ülke yasaları ve anayasa izin vermez, bu mümkün değil" cevabını verdi. Tuggar, Hristiyanlara devlet destekli bir zulüm iddiasını reddettiğini belirtti.

SUDAN VURGUSU

Sudan'daki duruma da dikkat çeken Tuggar, dini çatışmalar ve kabile çatışmaları nedeniyle ülkenin bölündüğünü ve bölgede büyük bir kriz çıktığını belirtti. Tuggar, "Afrika ülkeleri bunun sonuçları ile başa çıkmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA SURİYELİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ TARTIŞMASI

Almanya, hafta sonundan bu yana Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Suriye ziyareti sonrası ülkedeki yıkıma dikkat çekerek Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeyeceği yönündeki açıklamalarını tartışıyor. Wadephul'un açıklamaları kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde de (CDU) tartışmalara neden oldu.

MERZ, ŞARA'YI ALMANYA'YA DAVET ETMİŞTİ

Başbakan Friedrich Merz, Schleswig Holstein eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen basın toplantısında, "Temel prensibimiz şu: Suriye'deki iç savaş sona erdi ve bu ülke artık yeniden inşası için tüm kaynaklarına, özellikle de Suriye halkına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Almanya'dan kendi istekleriyle oraya dönecek çok sayıda kişi kesinlikle olacaktır. Suriyelilerin de çok büyük bir kısmının geri dönmek istediğini biliyoruz. Bunu teşvik edeceğiz ve ülkenin hızla yeniden inşasına yardımcı olacağız" açıklaması yapmıştı.

Suç işleyen Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ve yasal statüsü veya oturma izni olmayanların sınır dışı edilmesiyle ilgili soruya Merz, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için ülkenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı bu sorunu birlikte nasıl çözebileceğimizi görüşmek üzere Almanya'ya davet ettim" şeklinde cevaplamıştı.