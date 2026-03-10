İSTANBUL 16°C / 4°C
  Almanya'dan GKRY hamlesi: Planlarımız arasında yok
Dünya

Almanya'dan GKRY hamlesi: Planlarımız arasında yok

Almanya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üslerine yapılan son dron saldırılarının ardından, Doğu Akdeniz'e askeri güç göndermeyi planlamadığını bildirdi.

Almanya'dan GKRY hamlesi: Planlarımız arasında yok
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, GKRY'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki bazı AB ortaklarının hava savunma sistemleri ve deniz güçleri gönderdiğini, tehditlerin Almanya'nın müdahalesini gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtti.

"Gerçek bir tehdit olduğunu gösteren herhangi bir istihbarat bilgim yok. Şu anda Kıbrıs'ta tamamen normal bir yaşam görüyoruz." ifadesini kullanan Wadephul, bu nedenle ülkesinin bölgeye güç göndermesinin gündemde olmadığını kaydetti.

Wadephul, Kıbrıs bölgesinde daha büyük ve ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkması ve Avrupalıların buna yanıt verecek kapasiteye sahip olmaması durumunda Almanya'nın askeri güç göndermeyi düşünebileceğini vurguladı.

Wadephul, Alman donanmasının kuzey Avrupa'da, özellikle Arktik ve Baltık Denizi'nde Rusya'nın tehditlerine karşı başka acil görevleri olduğuna dikkati çekti.

"Baltık Denizi'ne bakmamız gerekiyor." diyen Wadephul, Alman askeri güçlerinin NATO misyonları kapsamında Kuzey Denizi ve Baltık ülkelerinde konuşlandırıldığını belirterek "Bu, gerçekten gerçek ve somut bir angajman." değerlendirmesinde bulundu.

