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Dünya

Almanya'dan hac yolculuğuna çıkan Türk genci, Prizren'de

Hac ibadetini yerine getirebilmek için Almanya'dan bisikletle yola çıkan 26 yaşındaki Türk genci Burak Öztürk, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrine geldi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Almanya'dan hac yolculuğuna çıkan Türk genci, Prizren'de
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Almanya'nın Stuttgart kentinden hac ibadetini yerine getirebilmek için 1 ay önce bisikletiyle yola çıkan Öztürk, yaklaşık 6 bin kilometreden fazla yolunun 2 bin kilometresini tamamladı.

Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan üzerinden pedal çevirerek Kosova'ya ulaşan Öztürk; Kuzey Makedonya, Yunanistan, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den geçip, Suudi Arabistan'a giderek hac ibadetini yapmayı hedefliyor.

Yol üstündeki duraklarından Prizren'e gelen Öztürk, bisikletiyle tarihi Şadırvan Meydanı'nı gezdi ve Sinan Paşa Camisi'nde namaz kıldı.

Kosovalılar, hac yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak ünlenen Öztürk'ü sık sık fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için durdurarak genç hacı adayına harçlık ve hediyeler verdi.

- "PRİZREN'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Öztürk, AA muhabirine, yolculuğunun iyi geçtiğini ve sorunsuz bir şekilde Prizren'e vardığını söyledi.

Burada çok iyi karşılandığını belirten Öztürk, "Özellikle Prizren'de kendimi çok iyi hissediyorum çünkü arkadaşlar çok sahipleniyor. Zaten burası, bu merkez Türkiye'deki eski şehir merkezlerine çok benzediği için rahatım ve kendimi evde gibi hissediyorum." dedi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde halkın kendisini çok sahiplendiğini anlatan Öztürk, Prizren'de de halkın yüksek ilgisinden adım atmakta zorlandığını dile getirdi.

Günde ortalama 80 kilometre mesafe kateden Öztürk, hacca varış hedefiyle ilgili şöyle konuştu:

"Süre olarak illa ki hacca yetişmem lazım. Çünkü hac vizem var. Hac haziran ayının başında olduğu için mayıs ayının sonuna doğru Mekke'ye ulaşmak istiyorum. Öyle bir hedefim var. Olur mu, olmaz mı Allah bilir, bakalım. Şimdiye kadar biraz yoğun geçiyor günlerim, fazla kilometre yapamıyorum ama işte bu da bizim Müslüman kardeşlerimiz sahip çıktığı için... Tadını çıkarıyorum."

Öztürk, çıktığı yolculuktan dolayı ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu aktardı.

Bisikletinde ve giysilerinde Filistin'e dair bayrak ve sembollere yer veren Öztürk, "Bu yolculuğun tek benim yolculuğum olmadığını ben biliyorum. Bütün ümmet olarak yola çıktık gibi hissediyorum. Öyle de oldu çok şükür. Üstümdeki özellikle bu işareti Gazze'yi hatırlatmak için taktım çünkü çok şükür birkaç kişi beni sosyal medyada görüyor, böyle hatırlatmak istiyorum. O da onların hakkıdır, bunu yapmazsam ben kendimi suçlu buluyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah hacca ulaşırım, haccımı yaparım ve Allah da inşallah kabul eder. Öyle bir düşüncem var, hayırlısıyla yola çıkıyorum inşallah." diyen Öztürk, Allah'ın kendisini koruduğunu bildiği için yolculukla ilgili bir korkusunun bulunmadığını dile getirdi.

  • Türk genci
  • Prizren şehri

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