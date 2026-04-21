Almanya'dan Hürmüz Boğazı hamlesi! Ordu gönderme önerisi kabul edildi

İran savaşının sürmesi halinde mayıs ayından itibaren Avrupa ülkelerinde ortaya çıkması öngörülen enerji krizine dönük önlemler alan Almanya'nın uluslararası sorunlarda en yüksek karar alma organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkanlığında yapılan ve kurul üyesi bakanlar ile gündem konularında yetkili bürokratların katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ilk olarak İran savaşı sonrası artan enerji fiyatları, enerji arz güvenliği ve alınacak ek tedbirler ele alındı. Almanya'da yakıt tedarik noktasında şu anda kıtlık olmadığı ve stokların yeterli olduğu tespiti yapılan toplantıda mevcut gergin durum nedeniyle gelişmelerin yakından izlenmesi için Enerji Bakanlığı bünyesindeki Enerji Arzı Görev Gücü'nün tüm bakanlık müsteşarlarından oluşan bir komiteye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Söz konusu komite enerji arz güvenliği konusunda tüm süreçlerin ve alınacak muhtemel önlemlerin eşgüdüm içinde yürütülmesinden sorumlu olacak. Komite aynı zamanda muhtemel bir enerji krizine karşı hazırlıklardan da sorumlu olacak.

RUS GİZLİ FİLOSUNA KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyinde ayrıca Rus gizli filosuna karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre, Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını aşan Rusya'nın gizli filosuna karşı yeni önlemler alacak. Rusya, yaptırımları aşmak için başka ülke bayrakları taşıyan eski model tanker ve gemileri kullanıyordu. Alman karasularından da geçen tanker ve kargo gemilerinden oluşan Rus gölge filosuna karşı alınacak sert önlemlerin boyutu ise güvenlik gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmadı.

ALMAN ORDUSUNUN HÜRMÜZ BOĞAZINDA MUHTEMEL KONUŞLANDIRILMASI

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyinde İran savaşında kalıcı ateşkes sağlanması sonrası Almanya'nın Hürmüz Boğazında görev alacak uluslararası misyonu katılımı da ele alındı. Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Friedrich Merz'in uluslararası yasal çerçeve ve Alman Federal Meclisinden onayı da öngören hukuki ve yasal süreçlerin ardından Alman Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazında görevlendirilmesine dönük önerisini kabul etti. Bu konuda askeri yetkililerin muhtemel görev için planlamalarına devam etmeleri de kararlaştırıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi son olarak askeri inşaat projelerine ve askeri öneme sahip projelere daha fazla öncelik verilmesini de karara bağladı.