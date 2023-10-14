Almanya'dan ikiyüzlü tavır! Filistinli kadın yazarın ödül töreni ertelendi

Litprom Derneği, Shibli'nin "Küçük Bir Ayrıntı" isimli romanıyla layık görüldüğü ödülün 20 Ekim yerine ileri bir tarihte verileceğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre dernek, "Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı nedeniyle kimsenin kutlama yapmak istememesini" ertelemeye gerekçe gösterdi.

Bağımsız bir jüri tarafından ödüle layık görülen Shibli'nin romanı, bazıları tarafından övülürken, bazıları da Yahudi karşıtı klişeler olduğu gerekçesiyle eseri eleştirmişti.

Ödül töreninin kitap fuarından sonra belirlenecek bir tarihte yapılmasının planlandığı belirtildi.

KÖLN'DE GÖSTERİ YAPMAK FİLİSTİNLİLERE YASAK, İSRAİLLİLERE SERBEST

Almanya'nın Köln kentindeki Heumarkt Meydanı'nda bugün yapılması planlanan "İşgal Altındaki Filistin" mitinginin polis tarafından yasaklandığı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada yasağa gerekçe olarak "güvenlik durumundaki kötüleşme" gösterildi.

Aynı saatlerde İsrail yönetimini desteklemek amacıyla düzenlenecek "İsrail nefretine ve Yahudi karşıtlığına karşı durma" gösterisine ise izin verildi.

Alman polisi, İsrail'e destek gösterisi yapılacak alanda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.