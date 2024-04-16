Almanya'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı

Baerbock, başkent Berlin'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Orta Doğu'da aylardan beri kalıcı barış için çalıştıklarını dile getiren Baerbock, "Bölgedeki tüm devletlerin sakin ve kararlı tepkisi Tahran'daki rejimin daha fazla şiddet görme hesabının işe yaramadığını gösteriyor. Kimse yangına körükle gitmemeli. Bu özellikle İran ve onun, Hizbullah ve Husiler gibi yardımcıları ve vekilleri için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, İsrail'in savunmasının güçlü ve başarılı olduğunu belirterek, "İsrail'in müttefikleri, kesin bir şekilde onun yanındadır." dedi.

Söz konusu müttefiklerin önemli olduğunda eyleme geçmeye de hazır olduğunu ifade eden Baerbock, bu yüzden sağduyulu ve sorumlu hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

- İsrail'e gidecek

Baerbock, özellikle üçüncü ülkelerin bu şiddet sarmalına dahil edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Alman hükümeti olarak bizim için de bu kırılgan dönemde tüm bölge için gerilimin azaltılmasına hep birlikte katkıda bulunulması son derece önemlidir. Bu yüzden tekrar bugün İsrail'e gideceğim." diye konuştu.

İsrailli ortaklara Almanya'nın dayanışma içinde olduğu güvencesini vereceğini aktaran Baerbock, şiddetin daha da artmasının nasıl önlenebileceğini konuşacaklarını ifade etti.

- BAERBOCK, İRAN'A KARŞI YAPTIRIMLARI GENİŞLETMEK İSTİYOR



Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, gerilimi tırmandırmadan İran'ın durdurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Daha önce insansız hava araçlarına ilişkin İran'a yaptırım kararı alındığına işaret eden Baerbock, sonbaharda Fransa ve diğer partnerle bu yaptırımların daha da genişletilmesini istediklerini, bu adımın şimdi Avrupa Birliği'nde atılmasını umut ettiklerini belirtti.

- "GAZZE'NİN KUZEYİNE ÇOK AZ YARDIM GİDİYOR"



Gazze'deki duruma da değinen Baerbock, burada insanların hayatta kalmaları için her şeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesi için çaba harcadıklarını ifade eden Barbock, "Özellikle Gazze'nin kuzeyine çok az yardım gidiyor." dedi.

Gazze'ye kara yoluyla çok az yardım gittiğine dikkati çeken Baerbock, havadan yapılan yardımların oradaki büyük acil durumu hafifletmediğini kaydetti.

Baerobck, "Gazze'ye hala çok az insani yardım ulaştırılmasının önündeki engelleri, bahaneleri ya da adına ne derseniz deyin, pragmatik bir şekilde aşmak hepimizin ortak uluslararası sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Bu konuda somut tedbirler üzerinde çalıştıklarını anlatan Baerbock, Ürdün koridoruyla İsrail'in güvenliğini etkilemeden yardımın Gazze'ye ulaşmasını ümit ettiğini belirtti.

Baerbock bu yolla günde 100 tırın doğrudan Gazze'ye ulaşmasını hedeflediklerini, bunun ön şartının İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ile yardımların dağıtılması konusunu uygulamaya koyması olduğunu kaydetti.

Bu konuda BM ile somut öneriler sunacaklarını belirten Baerbock, yarın İsrail'de yapacağı görüşmelerde buna da değineceğini ifade etti.

Baerbock Gazze'nin kuzeyinde daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek her tırın insanların hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Bu yüzden normalde dışişleri bakanlarının çalıştığı alan olmayan teknik, ulaşım ve yerinde dağıtıma ilişkin somut tedbirler konusuyla ilgilendiklerini belirten Baerbock, şöyle konuştu:

"Geçmişte benim ülkem Birleşmiş Milletlere sadece çek yazardı ancak para sağlamak yeterli olmuyor. Şimdi yapmamız gereken, meslektaşımın az önce açıkça ifade ettiği hususlarda Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışmaktır. Yerinde ihtilafı önlemeye, tırların Gazze'ye gitmesi için güvenli yollara ihtiyaç var. World Kitchen'na ya da yakın zamanda UNICEF'te yaşandığı gibi, yardım nakillerinin saldırıya uğramaması ve insanlara güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için güvenlik garantilerine ihtiyaç var. Tırlar için şoförlere ihtiyaç var ve daha sonra bunların İsrail makamları tarafından hızlı bir şekilde yetkilendirilmeleri gerekiyor. Bu önümüzdeki birkaç gün boyunca her ikimiz için de ana görevlerden biri olacak."