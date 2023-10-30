İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2669
  • EURO
    30,0411
  • ALTIN
    1816.9
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya'dan İsrail'e açık çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak, İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Almanya'dan İsrail'e açık çağrı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını desteklediğini ancak İsrail'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine de karşı koyması gerektiğini söyledi.

Fischer, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddete dikkati çekerek "Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz." dedi.

Bölgede hafta sonu korkunç olayların yaşandığına dikkati çeken Fischer, "İsrail'e, Filistinlileri aşırılık yanlısı yerleşimcilerin aktif faaliyetlerinden korumaya ve sorumluları adalete teslim etme çağrısında da bulunuyoruz. Batı Şeria'daki işgalci güç olarak İsrail, buradaki Filistinli nüfusun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama sorumluluğuna sahiptir. Filistinli ailelerin onlarca yıldır ikamet ettikleri yerlerde kalabilmeleri ve can korkusuyla atalarından kalma evlerini terk etmeye zorlanmamaları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana artış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, radikal Yahudi yerleşimciler o tarihten bu yana Filistinli sivillere yönelik 280 saldırı düzenledi ve şu ana kadar en az 7 kişiyi öldürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.